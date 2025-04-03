Кубинский доигровщик «Зенита» Марлон Янт высказался о работе с Владимиром Алекно

Волейболист санкт-петербургского клуба «Зенит» кубинец Марлон Янт рассказал о работе с главным тренером команды Владимиром Алекно.

«На самом деле я быстро привык к работе с Владимиром Алекно. Он наставлял меня на протяжении всего чемпионата, что помогло мне показать хорошие результаты. Я считаю, что он отличный тренер, и его подход действительно способствует моему развитию», — сказал Янт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анной Смагаревой.

Сегодня, 3 апреля, пройдёт первый матч в полуфинальной серии мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025 между белгородским «Белогорьем» и санкт-петербургским «Зенитом».