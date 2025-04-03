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Волейболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга повели в полуфинале Суперлиги с «Белогорьем»

Волейболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга повели в полуфинале Суперлиги с «Белогорьем»
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Игроки мужского волейбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга одержали победу в первом матче полуфинальной серии мужской PARI Cуперлиги-2024/2025 над «Белогорьем». Они переиграли хозяев со счётом 3:2 (23:25, 25:23, 25:21, 25:27, 13:15).

Счёт в серии — 1-0 в пользу «Зенита».

Волейбол. Суперлига-2024/2025, мужчины. Плей-офф, 1/2 финала (первый матч):

  • «Белогорье» (Белгород) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:3 (23:25, 25:23, 25:21, 25:27, 13:15).
Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/2 финала. 1-й матч
03 апреля 2025, четверг. 19:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
2 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Цзининь, Голубев
Зенит СПб: Бабкевич, Ковалев, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич

Победителем предварительного этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр. Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка напрямую прошла в четвертьфинал турнира.

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