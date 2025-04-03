Калининградский «Локомотив» вышел в финал женской Суперлиги, обыграв «Ленинградку»

Калининградский женский волейбольный клуб «Локомотив» одержал третью победу в полуфинальной серии PARI Суперлиги-2024/2025 с «Ленинградкой» и вышел в финал соревнований. Пятая встреча команд завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяек площадки.

Счёт в серии — 3-2 в пользу железнодорожниц.

Волейбол. Суперлига-2024/2025, женщины. Плей-офф, 1/2 финала (пятый матч):

«Локомотив» (Калининградская область) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:18, 25:22, 25:17).

В финале женской Суперлиги калининградский «Локомотив» сыграет с ЖВК «Динамо-Ак Барс» из Казани. Первый матч финальной серии состоится 8 апреля в столице Татарстана.