Мужская Суперлига: результаты игрового дня 3 апреля
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Сегодня, 3 апреля, прошёл первый матч 1/2 финала мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.
Волейбол. Суперлига, мужчины, плей-офф, 1/2 финала (время — московское):
- «Белогорье» (Белгород) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:3 (23:25, 25:23, 25:21, 25:27, 13:15).
Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/2 финала. 1-й матч
03 апреля 2025, четверг. 19:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
2 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Цзининь, Голубев
Зенит СПб: Бабкевич, Ковалев, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич
Победителем предварительного этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр. Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка напрямую прошла в четвертьфинал турнира.
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