Мужская Суперлига: результаты игрового дня 3 апреля

Сегодня, 3 апреля, прошёл первый матч 1/2 финала мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, плей-офф, 1/2 финала (время — московское):

«Белогорье» (Белгород) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:3 (23:25, 25:23, 25:21, 25:27, 13:15).

Победителем предварительного этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр. Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка напрямую прошла в четвертьфинал турнира.