Женская Суперлига: результаты игрового дня 3 апреля

Сегодня, 3 апреля, прошёл заключительный матч 1/2 финала женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, плей-офф, 1/2 финала (время — московское):

«Локомотив» (Калининградская область) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:18, 25:22, 25:17).

В финале женской Суперлиги калининградский «Локомотив» сыграет с ЖВК «Динамо-Ак Барс» из Казани. Первый матч финальной серии состоится 8 апреля в столице Татарстана. Казанские волейболистки в полуфинале со счётом 3:0 обыграли «Заречье-Одинцово» из Московской области.