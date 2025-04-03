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Женская Суперлига: результаты игрового дня 3 апреля

Женская Суперлига: результаты игрового дня 3 апреля
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Сегодня, 3 апреля, прошёл заключительный матч 1/2 финала женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, плей-офф, 1/2 финала (время — московское):

  • «Локомотив» (Калининградская область) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:18, 25:22, 25:17).
Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/2 финала. 5-й матч
03 апреля 2025, четверг. 20:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 0
Ленинградка
Санкт-Петербург
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Воронкова, Галкина, Тапия, Парубец, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мишагина, Мельникова, Цибулько, Дороничева, Пирайнен, Малыгина, Озерова, Перова

В финале женской Суперлиги калининградский «Локомотив» сыграет с ЖВК «Динамо-Ак Барс» из Казани. Первый матч финальной серии состоится 8 апреля в столице Татарстана. Казанские волейболистки в полуфинале со счётом 3:0 обыграли «Заречье-Одинцово» из Московской области.

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