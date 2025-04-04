Алекно и Яковлев рассказали, что помогло «Зениту» одержать победу в матче 1/2 финала ЧР

Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно и капитан команды Иван Яковлев прокомментировали победу над «Белогорьем» в первом матче полуфинала мужского чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:23, 23:25, 21:25, 27:25, 15:13).

«Что помогло одержать победу? Что в таких случаях помогает – воля к победе, характер, спортивное везение, может быть, чуть-чуть. И самое главное – эти победы делают игроки. Игорь Тисевич помог очень хорошо сегодня.

Это только начало, движемся вперёд», – сказал Алекно в интервью пресс-службе Суперлиги.

«Сказать, что мы вырвали победу – это, наверное, неправильно будет, потому что всё-таки игра была на равных, а в пятом сете есть доля везения. В какой-то момент нам, наверное, чуть больше повезло, где-то мы чуть почище сыграли, как команда помогали друг другу, страховали, делали всё вместе. Эта командная работа и сыграла важную роль для этой победы», – сказал Яковлев в интервью пресс-службе Суперлиги.