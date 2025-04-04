Главный тренер «Белогорья»: не представляю, что будут ещё серию дальше играть

Главный тренер «Белогорья» Александр Волков оценил состояние своей команды в первом матче полуфинальной серии мужского чемпионата России с петербургским «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:23, 23:25, 21:25, 27:25, 15:13) в пользу гостей из Северной столицы.

«Команда противника сыграла хорошо, очень сильно отодвинули нас от сетки. Играли практически со знака минус, тяжело, у них очень высокий блок. Против этой команды сложно бороться, когда тебя отодвигают от сетки. Плюс где-то нервозность в начале пятой партии помешала, отпустили очень сильно, 6:2 было, потом сложно догонять. Мы попытались в концовочке, может, ушли бы в брейк, на два очка разница – было бы полегче.

В любом случае ребята молодцы. Единственное, я вижу, что физически очень тяжело и с одной, и с другой стороны. Я не представляю сейчас, что будут ещё серию дальше играть, потому что ребята выложились на 100%, к ним вопросов нет.

Двигаемся дальше, я надеюсь, что это только начало, постараемся побороться ещё», – сказал Волков в интервью пресс-службе Суперлиги.