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«Мы ввязались в долгую драку». Тетюхин — о поражении от «Зенита» в 1-м матче полуфинала ЧР

«Мы ввязались в долгую драку». Тетюхин — о поражении от «Зенита» в 1-м матче полуфинала ЧР
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Капитан «Белогорья» Павел Тетюхин прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» на домашней площадке в первом матче полуфинальной серии мужского чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:23, 23:25, 21:25, 27:25, 15:13) в пользу гостей.

«Что помешало добиться успеха? Конкретно матчболов добить помешал Егор Клюка, который два раза снялся, причём очень надёжно. Хорошая игра. Я думаю, в плей-офф, в полуфинале такие игры не то что ожидаемы, но они высоко ценятся. Две команды бьются, что-то может получаться, что-то не получается в тактическом плане, где-то физически может не получаться, но самоотдача, вы видите, с двух сторон, эмоции.

Единственное, что не удовлетворяет после игры – результат. В целом играли хорошо, бились. Да, где-то были осечки, где-то соперник такой, что не позволяет тебе сделать что-то хорошо: когда Бабкевич сверху забивает или Егор Клюка отрывает по пальцам. Тяжело с этим что-то сделать, но старались свои моменты искать, не то чтобы ждать их от соперника, а самим находить. Поэтому просто хочется сказать, что для нас это только начало серии, и мы ввязались в эту долгую драку. Очень надеюсь, что мы вот этот первый удар выдержим и пойдём дальше вперёд. Единственное, могу сказать от лица команды, что мы так же продолжим дальше максимально отдаваться и стараться приблизиться к результату, который нас уже более удовлетворяет.

Ну, «Зенит» с победой, хорошая игра. Чуть-чуть не хватило нам, наверное, в четвёртой партии. Вот этого дожима, который мог произойти, а в пятой не хватило чуть-чуть догнать, хотя чувствовали, что «Зенит» где-то дрогнул в конце. Опять же, «Зенит» с победой, нам – не унывать. И послезавтра встретимся ещё раз на площадке», – сказал Тетюхин в интервью пресс-службе Суперлиги.

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