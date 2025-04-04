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Мужская Суперлига: расписание игрового дня 4 апреля

Мужская Суперлига: расписание игрового дня 4 апреля
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Сегодня, 4 апреля, пройдёт матч 1/2 финала мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, плей-офф, 1/2 финала (время — московское):

  • 19:00. «Зенит-Казань» (Казань) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).

Казанский «Зенит» уверенно победил «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) в первом матче полуфинальной серии со счётом 3:0 (25:23, 25:21, 25:18).

Победителем предварительного этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр. Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка напрямую прошла в четвертьфинал турнира.

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