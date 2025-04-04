«Играли наши характеры». Связующая «Локомотива» — о победе над «Ленинградкой» в полуфинале

Связующая калининградского «Локомотива» Ирина Филиштинская рассказала, что помогло команде одержать победу в последнем матче полуфинальной серии чемпионата России с «Ленинградкой». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:22, 25:17). Итог серии — 3-2.

«За счёт чего победили? Наверное, сегодня опять вышли, как в прошлом выигранном матче с Петербургом, — с таким же настроем, но ещё более агрессивно. Именно сегодня играли наши характеры. Конечно, нужно было следить, чтобы эти эмоции нас не захлестнули, додержать концентрацию до самого конца, что у нас очень хорошо получилось сегодня. Физически, наверное, смогли быстрее соперника восстановиться, быстрее переключиться и сделать то, что сделали сегодня.

Настрой на Казань? Да пока даже об этом не думается, если честно (улыбается). Хочется просто выдохнуть сначала, а потом уже после выходного будем думать о Казани», — сказала Филиштинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.