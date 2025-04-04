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«Играли наши характеры». Связующая «Локомотива» — о победе над «Ленинградкой» в полуфинале

«Играли наши характеры». Связующая «Локомотива» — о победе над «Ленинградкой» в полуфинале
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Связующая калининградского «Локомотива» Ирина Филиштинская рассказала, что помогло команде одержать победу в последнем матче полуфинальной серии чемпионата России с «Ленинградкой». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:22, 25:17). Итог серии — 3-2.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/2 финала. 5-й матч
03 апреля 2025, четверг. 20:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 0
Ленинградка
Санкт-Петербург
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Воронкова, Галкина, Тапия, Парубец, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мишагина, Мельникова, Цибулько, Дороничева, Пирайнен, Малыгина, Озерова, Перова

«За счёт чего победили? Наверное, сегодня опять вышли, как в прошлом выигранном матче с Петербургом, — с таким же настроем, но ещё более агрессивно. Именно сегодня играли наши характеры. Конечно, нужно было следить, чтобы эти эмоции нас не захлестнули, додержать концентрацию до самого конца, что у нас очень хорошо получилось сегодня. Физически, наверное, смогли быстрее соперника восстановиться, быстрее переключиться и сделать то, что сделали сегодня.

Настрой на Казань? Да пока даже об этом не думается, если честно (улыбается). Хочется просто выдохнуть сначала, а потом уже после выходного будем думать о Казани», — сказала Филиштинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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