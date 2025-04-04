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«Зенит-Казань» — «Динамо-ЛО»: онлайн-трансляция 1/2 финала Суперлиги начнётся в 19:00 мск

«Зенит-Казань» — «Динамо-ЛО»: онлайн-трансляция 1/2 финала Суперлиги начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 4 апреля, пройдёт второй матч в полуфинальной серии мужской волейбольной PARI Суперлиги — 2024/2025 между казанским «Зенитом» и «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. Начало встречи запланировано на 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 1/2 финала.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/2 финала. 2-й матч
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Не начался
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В среду, 2 апреля, «Зенит» уверенно победил «Динамо-ЛО» в первом матче полуфинальной серии со счётом 3:0 (25:23, 25:21, 25:18).

Победителем предварительного этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр. Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка напрямую прошла в четвертьфинал турнира.

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