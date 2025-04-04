Мужская Суперлига: результаты игрового дня 4 апреля

Сегодня, 4 апреля, прошёл матч 1/2 финала мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, плей-офф, 1/2 финала:

«Зенит-Казань» (Казань) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 3:0 (25:19, 25:12, 25:16).

Казанский «Зенит» уверенно победил «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) и в первом матче полуфинальной серии. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:21, 25:18).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка напрямую прошла в четвертьфинал турнира.