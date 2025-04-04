Вербов — о разгромной победе над «Динамо-ЛО»: сегодня духом полуфинала не особо пахло

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов прокомментировал победу подопечных во втором матче полуфинала чемпионата России среди команд PARI Суперлиги-2024/2025. Казанская команда обыграла представителей «Динамо-ЛО» со счётом 3:0 (25:19, 25:12, 25:16).

«Когда мы позавчера общались, ожидалась немножко другая история во втором матче. Но есть как есть. Была возможность сделать замены, дать прочувствовать дух полуфинала почти всем ребятам. Но, если честно, сегодня этим духом не особо пахло. У меня после такой игры, наверное, грусти больше, чем радости, потому что он не принёс большой пользы. Ожидаем сопротивление и борьбу от «Динамо-ЛО» в третьем матче. Будем настраиваться на это. А там уж как получится», — приводит слова Вербова пресс-служба казанского «Зенита».

Напомним, казанский коллектив упрочил преимущество в серии, одержав уже вторую победу над представителями «Динамо-ЛО».