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Вербов — о разгромной победе над «Динамо-ЛО»: сегодня духом полуфинала не особо пахло

Вербов — о разгромной победе над «Динамо-ЛО»: сегодня духом полуфинала не особо пахло
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Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов прокомментировал победу подопечных во втором матче полуфинала чемпионата России среди команд PARI Суперлиги-2024/2025. Казанская команда обыграла представителей «Динамо-ЛО» со счётом 3:0 (25:19, 25:12, 25:16).

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/2 финала. 2-й матч
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Динамо-ЛО: Съемщиков, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Шишкин, Литвиненко, Барабаш, Бирюков, Тюшкевич, Каванна, Довгань, Шенкель, Борило

«Когда мы позавчера общались, ожидалась немножко другая история во втором матче. Но есть как есть. Была возможность сделать замены, дать прочувствовать дух полуфинала почти всем ребятам. Но, если честно, сегодня этим духом не особо пахло. У меня после такой игры, наверное, грусти больше, чем радости, потому что он не принёс большой пользы. Ожидаем сопротивление и борьбу от «Динамо-ЛО» в третьем матче. Будем настраиваться на это. А там уж как получится», — приводит слова Вербова пресс-служба казанского «Зенита».

Напомним, казанский коллектив упрочил преимущество в серии, одержав уже вторую победу над представителями «Динамо-ЛО».

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