Артём Вольвич высказался о победе «Зенита-Казань» над «Динамо-ЛО» в полуфинале Суперлиги

Блокирующий «Зенита-Казань» Артём Вольвич прокомментировал победу команды во втором матче полуфинала чемпионата России среди команд PARI Суперлиги-2024/2025. Казанская команда уверенно обыграла представителей «Динамо-ЛО» в домашнем матче со счётом 3:0 (25:19, 25:12, 25:16).

«Мы играли каждый мяч и не обращали внимания на счёт. Просто делали свою работу, отталкивались от себя. Не могу сказать, что это лёгкий полуфинал. Мы позавчера видели, что Ленобласть неслучайно в полуфинале. Думаю, в Сосновом бору игра будет совершенно другой. И они выжмут ещё больше из себя, чем даже против «Динамо». Я уверен, что будет совершенно другая игра», — приводит слова Вольвича пресс-служба казанского «Зенита».

Напомним, казанский коллектив упрочил преимущество в серии, одержав уже вторую победу над представителями «Динамо-ЛО».