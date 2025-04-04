Артём Вольвич высказался о победе «Зенита-Казань» над «Динамо-ЛО» в полуфинале Суперлиги

Блокирующий «Зенита-Казань» Артём Вольвич прокомментировал победу команды во втором матче полуфинала чемпионата России среди команд PARI Суперлиги-2024/2025. Казанская команда уверенно обыграла представителей «Динамо-ЛО» в домашнем матче со счётом 3:0 (25:19, 25:12, 25:16).
«Мы играли каждый мяч и не обращали внимания на счёт. Просто делали свою работу, отталкивались от себя. Не могу сказать, что это лёгкий полуфинал. Мы позавчера видели, что Ленобласть неслучайно в полуфинале. Думаю, в Сосновом бору игра будет совершенно другой. И они выжмут ещё больше из себя, чем даже против «Динамо». Я уверен, что будет совершенно другая игра», — приводит слова Вольвича пресс-служба казанского «Зенита».
Напомним, казанский коллектив упрочил преимущество в серии, одержав уже вторую победу над представителями «Динамо-ЛО».
- 4 апреля 2025
-
23:58
-
23:35
-
22:21
-
20:34
-
16:08
-
16:00
-
10:24
-
08:30
-
01:45
-
01:43
-
01:40
- 3 апреля 2025
-
23:00
-
22:30
-
21:30
-
21:29
-
16:50
-
16:25
-
16:00
-
15:35
-
15:10
-
15:00
-
14:45
-
14:35
-
09:42
-
09:34
-
00:58
- 2 апреля 2025
-
20:51
-
09:28
- 1 апреля 2025
-
23:05
-
22:49
-
12:48
-
12:08
- 31 марта 2025
-
20:34
-
09:44
- 30 марта 2025
-
19:13