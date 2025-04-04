Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Артём Вольвич высказался о победе «Зенита-Казань» над «Динамо-ЛО» в полуфинале Суперлиги

Артём Вольвич высказался о победе «Зенита-Казань» над «Динамо-ЛО» в полуфинале Суперлиги
Аудио-версия:
Комментарии

Блокирующий «Зенита-Казань» Артём Вольвич прокомментировал победу команды во втором матче полуфинала чемпионата России среди команд PARI Суперлиги-2024/2025. Казанская команда уверенно обыграла представителей «Динамо-ЛО» в домашнем матче со счётом 3:0 (25:19, 25:12, 25:16).

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/2 финала. 2-й матч
04 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
Динамо-ЛО: Съемщиков, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Шишкин, Литвиненко, Барабаш, Бирюков, Тюшкевич, Каванна, Довгань, Шенкель, Борило

«Мы играли каждый мяч и не обращали внимания на счёт. Просто делали свою работу, отталкивались от себя. Не могу сказать, что это лёгкий полуфинал. Мы позавчера видели, что Ленобласть неслучайно в полуфинале. Думаю, в Сосновом бору игра будет совершенно другой. И они выжмут ещё больше из себя, чем даже против «Динамо». Я уверен, что будет совершенно другая игра», — приводит слова Вольвича пресс-служба казанского «Зенита».

Напомним, казанский коллектив упрочил преимущество в серии, одержав уже вторую победу над представителями «Динамо-ЛО».

Материалы по теме
«Зенит» — машина! Казанцы просто уничтожили «Динамо-ЛО» во втором матче
«Зенит» — машина! Казанцы просто уничтожили «Динамо-ЛО» во втором матче
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android