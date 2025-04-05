Мужская Суперлига: расписание игрового дня 5 апреля

Сегодня, 5 апреля, пройдёт матч 1/2 финала мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, плей-офф, 1/2 финала (время — московское):

17:00. «Белогорье» (Белгород) — «Зенит» (Санкт-Петербург).

«Зенит» из Санкт-Петербурга одержал победу в первом матче полуфинальной серии мужской PARI Cуперлиги-2024/2025 над «Белогорьем». Они переиграли хозяев со счётом 3:2 (23:25, 25:23, 25:21, 25:27, 13:15).

Победителем предварительного этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр. Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка напрямую прошла в четвертьфинал турнира.