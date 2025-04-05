Кубок России по волейболу, женщины: расписание игрового дня 5 апреля

Сегодня, 5 апреля, пройдут матчи первого этапа Кубка России — 2025 среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, первый этап (время — московское):

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Омичка» (Омск).

«Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) — «Енисей» (Красноярск).

«Динамо» (Москва) — «Тулица» (Тула).

В прошлом сезоне розыгрыш Кубка России проходил с 26 августа по 29 декабря 2024 года с участием 27 команд (14 представителей Суперлиги и 13 — высшей лиги «А»). Победителем турнира в восьмой раз в своей истории стала команда «Динамо-Ак Барс» (Казань).