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«Фенербахче» Арины Федоровцевой вышел в финал Кубка Турции

«Фенербахче» Арины Федоровцевой вышел в финал Кубка Турции
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Женский волейбольный клуб «Фенербахче», за который выступает российская доигровщица Арина Федоровцева, одержал победу над «Тюрк Хава Йоллары» в полуфинале Кубка Турции со счётом 3:0 (26:24, 25:23, 25:13) и вышел в финал турнира. Самым результативным игроком встречи стала россиянка. Она набрала 17 очков.

В финале команда Федоровцевой сыграет с «Экзачибаши», который на предыдущем этапе обыграл «Вакифбанк» Марины Марковой со счётом 3:2 (25:18, 25:27, 25:22, 18:25, 15:10). Российская доигровщица принесла команде 29 очков.

Матч между «Фенербахче» и «Экзачибаши» состоится сегодня, 5 апреля.

Напомним, в чемпионате Турции обе команды вышли в полуфинал турнира. Соперником «Экзачибаши» вновь станет «Вакифбанк», а «Фенербахче» сразится с «Галатасараем». Первые матчи назначены на 9 апреля.

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