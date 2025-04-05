Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Белогорье» во втором матче 1/2 финала Суперлиги

Сегодня, 5 апреля, волейболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга во втором матче полуфинальной серии Суперлиги — 2024/2025 обыграли представителей «Белогорья» со счётом 3:2 (30:28, 21:25, 23:25, 25:22, 15:8).

Ранее, 3 апреля, «Зенит» из Санкт-Петербурга одержал победу в первом матче полуфинальной серии со счётом 3:2 (23:25, 25:23, 25:21, 25:27, 13:15).

Победителем предварительного этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр. Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка напрямую прошла в четвертьфинал турнира.