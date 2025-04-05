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Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Белогорье» во втором матче 1/2 финала Суперлиги

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Белогорье» во втором матче 1/2 финала Суперлиги
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Сегодня, 5 апреля, волейболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга во втором матче полуфинальной серии Суперлиги — 2024/2025 обыграли представителей «Белогорья» со счётом 3:2 (30:28, 21:25, 23:25, 25:22, 15:8).

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/2 финала. 2-й матч
05 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
2 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Цзининь, Голубев
Зенит СПб: Бабкевич, Ковалев, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич

Ранее, 3 апреля, «Зенит» из Санкт-Петербурга одержал победу в первом матче полуфинальной серии со счётом 3:2 (23:25, 25:23, 25:21, 25:27, 13:15).

Победителем предварительного этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань», набравший 79 очков за 28 игр. Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка напрямую прошла в четвертьфинал турнира.

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