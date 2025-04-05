Московское «Динамо» обыграло «Тулицу» во втором матче первого этапа Кубка России

Московский женский волейбольный клуб «Динамо» одержал победу в матче первого этапа Кубка России с «Тулицей» (Тульская область). Вторая встреча команд завершилась со счётом 3:0 (25:15, 25:20, 25:22). Счёт в серии — 1-1.

Волейбол. Кубок России — 2025, женщины. Первый этап (второй матч):

«Динамо» (Москва) — «Тулица» (Тульская область) - 3:0 (25:15, 25:20, 25:22).

В прошлом сезоне розыгрыш Кубка России проходил с 26 августа по 29 декабря 2024 года с участием 27 команд (14 представителей Суперлиги и 13 — высшей лиги «А»). Победителем турнира в восьмой раз в своей истории стала команда «Динамо-Ак Барс» (Казань).