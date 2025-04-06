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Россиянка Арина Федоровцева в составе «Фенербахче» завоевала Кубок Турции — 2025

Россиянка Арина Федоровцева в составе «Фенербахче» завоевала Кубок Турции — 2025
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21-летняя российская волейболистка Арина Федоровцева стала чемпионкой Кубка Турции – 2025 в составе «Фенербахче».

В финале соревнований команда в составе с российской доигровщицей обыграла «Экзачибаши» со счётом 3:0 (26:24, 25:22, 28:26). Федоровцева стала вторым игроком в своей команде по результативности. Арина забила 12 из 28 мячей (43%), а также оформила три эйса.

Волейбол. Кубок Турции – 2025. Женщины. Финал:

Фенербахче (Стамбул) – Экзачибаши (Стамбул) – 3:0 (26:24, 25:22, 28:26).

Фото: из личного архива Арины Федоровцевой

Нельзя не отметить, что для Федоровцевой это второй подряд титул чемпионки Кубка Турции. В прошлом году команда «Фенербахче» также стала победительницей розыгрыша.

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