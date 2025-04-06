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Алекно назвал проблему «Белогорья», из-за которой «Зенит» СПб одержал победу

Алекно назвал проблему «Белогорья», из-за которой «Зенит» СПб одержал победу
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Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал победу над «Белогорьем» во втором матче полуфинальной серии чемпионата России и предположил, какая проблема есть у соперника.

«Два таких матча означают, что это две совершенно одинаковые команды. Поэтому, думаю, спортивное везение, может быть, перестановки. У Белгорода, наверное, какая-то проблема с Заболотниковым, и нам это чуть помогло. Но это ничего не значит – танец хорош концовкой», – приводит слова Алекно пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, встреча завершилась со счётом 3:2 (30:28, 21:25, 23:25, 25:22, 15:8) в пользу команды Алекно, общий счёт в серии 2-0. Третий матч назначен на 8 апреля.

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