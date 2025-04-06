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«Немножечко ступор поймали». Связующий «Белогорья» — о поражении от «Зенита» СПб

«Немножечко ступор поймали». Связующий «Белогорья» — о поражении от «Зенита» СПб
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Связующий «Белогорья» Роман Жось прокомментировал поражение от «Зенита» СПб во втором матче полуфинальной серии чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 3:2 (30:28, 21:25, 23:25, 25:22, 15:8) в пользу команды Алекно, общий счёт в серии 2:0.

«Не могу сказать, что в чём-то конкретно нас превосходил «Зенит», что это какая-то игра соперника, от которой мы не знали, что делать, и так далее. Чаша весов могла качнуться в любую сторону в любой момент, как мне кажется.

Опять же, переломной, на мой взгляд, стала четвёртая партия, где нам чуть не хватило, чтобы дожать и выиграть этот матч. Перешли в пятый и где-то, наверное, немножечко ступор поймали, начало чуть провалили и из-за этого, откровенно говоря, не получилось. Каких-то элементов, в каких бы превосходил «Зенит», на мой взгляд, не было», – приводит слова Жося пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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