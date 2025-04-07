Женская Суперлига: расписание игрового дня 7 апреля

Сегодня, 7 апреля, состоится первый матч серии за третье место в женской PARI Суперлиге-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня:

Волейбол. Суперлига, женщины, плей-офф, матч за 3-е место (время московское):

19:00 «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Заречье-Одинцово» (Московская область)

Плей-офф женской PARI Суперлиги-2024/2025 стартовал 10 марта. В полуфинальных сериях «Ленинградка» в тяжёлой борьбе уступила калининградскому «Локомотиву» (2-3), а волейболистки из «Заречья-Одинцово» проиграли казанскому «Динамо Ак-Барс» (0:3). Серия за бронзовые награды чемпионата проводится до трёх побед, финальная серия турнира стартует 8 апреля.