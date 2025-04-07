Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Женская Суперлига: расписание игрового дня 7 апреля

Женская Суперлига: расписание игрового дня 7 апреля
Комментарии

Сегодня, 7 апреля, состоится первый матч серии за третье место в женской PARI Суперлиге-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня:

Волейбол. Суперлига, женщины, плей-офф, матч за 3-е место (время московское):

  • 19:00 «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Заречье-Одинцово» (Московская область)

Плей-офф женской PARI Суперлиги-2024/2025 стартовал 10 марта. В полуфинальных сериях «Ленинградка» в тяжёлой борьбе уступила калининградскому «Локомотиву» (2-3), а волейболистки из «Заречья-Одинцово» проиграли казанскому «Динамо Ак-Барс» (0:3). Серия за бронзовые награды чемпионата проводится до трёх побед, финальная серия турнира стартует 8 апреля.

Календарь женской Суперлиги
Сетка женской Суперлиги
Материалы по теме
Всё решится в Калининграде! «Локомотив» затащил полуфинальную серию в пятый матч
Всё решится в Калининграде! «Локомотив» затащил полуфинальную серию в пятый матч
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android