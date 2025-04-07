Кубок России по волейболу, женщины: расписание игрового дня 7 апреля
Сегодня, 7 апреля, продолжится первый этап Кубка России среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира.
Волейбол. Суперлига, женщины, первый этап (время — московское):
- 19:00 «Динамо» (Краснодар) — «Минчанка» (Минск)
Клубы проведут вторую игру в серии, в первом матче сильнее были волейболистки «Динамо», одержавшие уверенную победу со счётом 3:0 (25:17, 25:15, 25:17).
Прошлый сезон розыгрыша Кубка России проходил с 26 августа по 29 декабря 2024 года, в нём приняли участие 27 команд (14 клубов из Суперлиги и 13 из высшей лиги «А»). Действующим чемпионом турнира является казанское «Динамо-Ак Барс».
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