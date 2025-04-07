Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Кубок России по волейболу, женщины: расписание игрового дня 7 апреля

Кубок России по волейболу, женщины: расписание игрового дня 7 апреля
Комментарии

Сегодня, 7 апреля, продолжится первый этап Кубка России среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира.

Волейбол. Суперлига, женщины, первый этап (время — московское):

  • 19:00 «Динамо» (Краснодар) — «Минчанка» (Минск)

Клубы проведут вторую игру в серии, в первом матче сильнее были волейболистки «Динамо», одержавшие уверенную победу со счётом 3:0 (25:17, 25:15, 25:17).

Прошлый сезон розыгрыша Кубка России проходил с 26 августа по 29 декабря 2024 года, в нём приняли участие 27 команд (14 клубов из Суперлиги и 13 из высшей лиги «А»). Действующим чемпионом турнира является казанское «Динамо-Ак Барс».

Материалы по теме
Сенсации не случилось! «Локомотив» — в финале плей-офф женской Суперлиги
Сенсации не случилось! «Локомотив» — в финале плей-офф женской Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android