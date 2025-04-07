Мужская Суперлига: расписание игрового дня 7 апреля
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Сегодня, 7 апреля, пройдёт матч полуфинальной серии мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира.
Волейбол. Суперлига, мужчины, плей-офф, 1/2 финала (время — московское):
- 18:30 «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Зенит» (Казань)
Казанский клуб ведёт в серии до трёх побед со счётом 2-0. Во второй полуфинальной серии играют «Белогорье» и «Зенит» из Санкт-петербурга.
Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань». Напрямую в четвертьфинальную стадию плей-офф вышли пять лучших команд чемпионата.
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