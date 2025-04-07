«Динамо-ЛО» — «Зенит-Казань»: онлайн-трансляция 1/2 финала Суперлиги начнётся в 18:30 мск
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Сегодня, 7 апреля, состоится полуфинальный матч мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025 между казанским «Зенитом» и «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. Начало встречи запланировано на 18:30. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча 1/2 финала.
Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/2 финала. 3-й матч
07 апреля 2025, понедельник. 18:30 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Не начался
Зенит-Казань
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Зенит» уверенно обыграл «Динамо» со счётом 3-0 (25:19, 25:12, 25:16) в предыдущем матче, который состоялся 4 апреля на домашней площадке казанского клуба. Казанский клуб ведёт в серии до трёх побед со счётом 2-0.
Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань». Напрямую в четвертьфинальную стадию плей-офф вышли пять лучших команд чемпионата.
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