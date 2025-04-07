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«Новара» Толок уступила «Конельяно» в третьем матче полуфинальной серии чемпионата Италии

«Новара» Толок уступила «Конельяно» в третьем матче полуфинальной серии чемпионата Италии
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В Италии завершился третий матч полуфинальной серии между «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают Татьяна Толок и Вита Акимова, и возглавляющим турнирную таблицу предварительного этапа «Имоко Конельяно». «Новара» со счётом 1:3 (25:16, 18:25, 11:25, 15:25) уступила соперницам.

Самым результативным игроком встречи стала шведская диагональная «Конельяно» Изабель Хок. Она принесла команде 21 очко. В «Новаре» лучшей оказалась россиянка Толок. Татьяна набрала 13 очков. Российская диагональная Вита Акимова была заявлена в качестве второго либеро, но на площадку не вышла.

После трёх матчей счёт в серии составляет 2-1 в пользу «Конельяно». Четвёртый матч между командами назначен на 9 апреля.

В параллельной серии за выход в финал победу со счётом 3:0 одержал «Веро Воллей». Миланские волейболистки выбили из борьбы за главный трофей турнира «Савино Дель Бене» (Скандиччи), за который играют экс-россиянка Екатерина Антропова и россиянка Анна Котикова.

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