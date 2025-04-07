«Валлефолья» Кобзарь получила путёвку в Кубок Вызова в сезоне-2025/2026

Волейбольный клуб «Мегабокс Валлефолья», за который выступает российская связующая Виктория Кобзарь, одержал победу над «Кьери», где играет российская блокирующая Анастасия Ляшко, в матче за пятое место чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 3:2 (15:25, 25:21, 25:20, 16:25, 15:12).

Благодаря этой победе «Валлефолья» получила путёвку в Кубок Вызова в сезоне-2025/2026.

Напомним, в текущем сезоне победу в этом турнире одержал итальянский клуб «Рома», который в финале победил «Кьери» Ляшко. В сезоне-2023/2024 обладателем трофея также становился итальянский клуб «Игор Горгондзола», где выступали россиянки Вита Акимова и Марина Маркова.