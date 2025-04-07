Волейболисты казанского «Зенита» уверенно вышли в финал чемпионата России — 2024/2025

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Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» стал первым финалистом чемпионата России — 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. Команда вышла в финал ЧР в третий раз подряд.

В полуфинальной серии волейболисты из Казани уверенно, со счётом 3-0 обыграли «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).

Третий матч серии прошёл сегодня, 7 апреля, в Сосновом бору и завершился со счётом 3:0 (25:20, 25:19, 25:19) в пользу казанского «Зенита».

Стоит отметить, что «Зенит-Казань» не только действующий чемпион страны, но и победитель регулярного сезона Суперлиги. Казанская команда набрала 79 очков в 28 играх. «Динамо-ЛО» финишировало на предварительном этапе шестым с 48 очками.

В другой полуфинальной серии сражаются санкт-петербургский «Зенит» и «Белогорье». Первые ведут в серии со счётом 2-0.