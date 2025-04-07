Волейболистки «Ленинградки» повели в серии за бронзовые медали чемпионата России

Волейболистки «Ленинградки» повели в серии с клубом «Заречье-Одинцово» за бронзовые медали чемпионата России — 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги.

В первом матче серии «Ленинградка» на домашней площадке обыграла «Заречье-Одинцово» в упорной борьбе, со счётом 3:2 (25:22, 22:25, 19:25, 25:23, 15:11).

Волейбол. Суперлига — 2024/2025. Женщины. Матч за третье место:

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:2 (25:22, 22:25, 19:25, 25:23, 15:11).

Следующий матч серии до трёх побед состоится в Санкт-Петербурге 9 апреля.

Напомним, чемпионство в женской Суперлиге разыграют Динамо-Ак Барс (Казань) и «Локомотив» (Калининградская область).