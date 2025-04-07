Волейболистки «Ленинградки» повели в серии за бронзовые медали чемпионата России
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Волейболистки «Ленинградки» повели в серии с клубом «Заречье-Одинцово» за бронзовые медали чемпионата России — 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги.
В первом матче серии «Ленинградка» на домашней площадке обыграла «Заречье-Одинцово» в упорной борьбе, со счётом 3:2 (25:22, 22:25, 19:25, 25:23, 15:11).
Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Серия за 3-е место. 1-й матч
07 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Заречье-Одинцово
Московская область
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мишагина, Мельникова, Цибулько, Дороничева, Пирайнен, Малыгина, Озерова, Перова
Заречье-Одинцово: Ганиева, Буркова, Стальная, Дворникова, Ермолаева, Масалева, Дьяченко, Павлович, Халецкая, Богданова, Жаброва, Бирюкова, Максимова, Бровкина
Волейбол. Суперлига — 2024/2025. Женщины. Матч за третье место:
«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:2 (25:22, 22:25, 19:25, 25:23, 15:11).
Следующий матч серии до трёх побед состоится в Санкт-Петербурге 9 апреля.
Напомним, чемпионство в женской Суперлиге разыграют Динамо-Ак Барс (Казань) и «Локомотив» (Калининградская область).
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