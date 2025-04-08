Женская Суперлига: расписание игрового дня 8 апреля
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Сегодня, 8 апреля, состоится первый матч финальной серии в женской PARI Суперлиге-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Волейбол. Суперлига, женщины, плей-офф, финал (время московское):
- 18:30 «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Локомотив» (Калининградская область).
В полуфинальных сериях женской PARI Суперлиги-2024/25 «Динамо-Ак Барс» уверенно взяло вверх над подмосковным «Заречьем-Одинцово» (3:0), а «Локомотив» в упорной борьбе одержал победу в серии с «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга (3:2). Чемпионками предварительного этапа женской PARI Суперлиги-2024/2025 стали волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».
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