Мужская Суперлига: расписание игрового дня 8 апреля

Сегодня, 8 апреля, состоится третий матч полуфинальной серии в мужской PARI Суперлиге-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Волейбол. Суперлига, мужчины, плей-офф, финал (время московское):

20:00. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Белогорье» (Белгород).

Клуб из Санкт-Петербурга ведёт в серии со счётом 2-0. Две первые игры «Зенит» выиграл у «Белогорья» с одинаковым счётом 3:0 по партиям. Победитель выйдет в финальную серию, где сыграет против казанского «Зенита», который во втором полуфинале был сильнее «Динамо-ЛО», выиграв со счётом 3:0. Победителем предварительного этапа PARI Суперлиги-2024/2025 стал казанский «Зенит».