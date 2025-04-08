«Зенит» Спб — «Белогорье»: онлайн-трансляция 1/2 финала Суперлиги начнётся в 20:00 мск
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Сегодня, 8 апреля, состоится полуфинальный матч мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025 между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и «Белогорьем» из Белгорода. Начало встречи запланировано на 20:00. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча 1/2 финала.
В предыдущей встрече, состоявшейся 5 апреля, «Зенит» с трудом одолел «Белогорье», победив его со счётом 3:2 (30:28, 21:25, 25:23, 22:25, 15:8). Клуб из Санкт-Петербурга ведёт в полуфинальной серии 2-0.
Победителем предварительного (группового) этапа в сезоне-2024/2025 стал «Зенит-Казань». Напрямую в четвертьфинальную стадию плей-офф вышли пять лучших команд чемпионата.
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