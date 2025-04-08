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Вербов — о выходе «Зенита-Казань» в финал чемпионата России: у нас нет особой эйфории

Вербов — о выходе «Зенита-Казань» в финал чемпионата России: у нас нет особой эйфории
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Главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов прокомментировал победу над «Динамо-ЛО» в полуфинале мужского чемпионата России и оценил уровень финала.

«Во-первых, хочу поздравить нашу команду и всех болельщиков из Татарстана. Считаю, это серьёзное достижение. Очень рад, что ребята подтвердили свой класс, не расслабились ни на секунду. Что касается серии: конечно, отсутствие Павла Авдоченко сыграло нам на руку. Было тяжело динамовским ребятам, в том числе и сегодня. Нам, откровенно говоря, было несложно справляться: одна сторона была задействована больше, другая — меньше. Хотя Каванна сегодня пытался нас удивить, это работало не всегда. Думаю, с Авдоченко серия, не знаю, затянулась бы или нет, но точно прошла бы в другом режиме.

Я понимаю, что для Ленинградской области выход в полуфинал – это суперуспех. Теперь все силы будут брошены на борьбу за бронзу. Желаю команде удачи — всё в их руках. Медали не так далеко, если проявят характер — вполне могут бороться с любым соперником.

У нас нет особой эйфории, потому что понимаем: финал и соперник, который нас там ждёт, — это уже совершенно другой уровень. Это будет больше про характер и преодоление. Нас ждут суперигры — кто бы ни стал соперником», — приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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