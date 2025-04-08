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«Я тебя слепила из того, что было». Кашин — о победе «Ленинградки» в 1-м матче за бронзу

«Я тебя слепила из того, что было». Кашин — о победе «Ленинградки» в 1-м матче за бронзу
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Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин рассказал о состоянии команды в первом матче серии за третье место женского чемпионата России, который завершился победой его команды над «Зеречьем-Одинцово» со счётом 3:2 (25:22, 22:25, 19:25, 25:23, 15:11).

«Мы, конечно, без отдыха после пяти игр с «Локомотивом». У нас сегодня Шевченко и Перова вообще не должны были выходить на площадку, есть определённые сложности. Я сейчас веду игру по принципу «я тебя слепила из того, что было». Вы видите, у нас из 14 игроков были задействованы 13. Грубо говоря, в команде сейчас четыре либеро. Я этим занимаюсь. Переставляю игроков.

Да, сегодня один игрок обращает на себя внимание, но, наверное, всё-таки главное, что есть в «Ленинградке», — это команда. Сегодняшняя победа — это победа команды. Теперь у нас ещё вырос один лидер. Это не может не радовать», — приводит слова Кашина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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