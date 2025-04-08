«Нам практически всё равно».Терзич — о предпочтениях в соперниках по финалу

Главный тренер казанского «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич поделился своим мнением по поводу того, с каким клубом предпочёл бы сыграть в финальной серии женской PARI Суперлиги-2024/2025.

«Нам практически всё равно. Если Казань сыграет в свой лучший волейбол, у нас будут хорошие шансы на победу. Если нет, то можно уступить любой команде, даже той, которая заняла восьмое или девятое место. Я был уверен, что Калининград станет нашим соперником, но, когда «Ленинградка» повела в серии 2-1, это стало неожиданностью для меня. Однако потом «Локомотив» показал, что в данный момент они гораздо более сильная команда, чем «Ленинградка», выиграв дважды с лёгким счётом 3:0», — приводит слова тренера официальный сайт «Динамо-Ак Барс».

Напомним, казанский клуб сразится в финальной серии женской PARI Суперлиги-2024/2025 с калининградским «Локомотивом». «Динамо-Ак Барс» вышло в финальную серию плей-офф, одолев в 1/2 финала подмосковное «Заречье-Одинцово» (3:0), отдав по ходу всей серии соперницам лишь одну партию.