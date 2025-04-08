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«Динамо-Ак Барс» обыграло калининградский «Локомотив» в первом матче финала Суперлиги

«Динамо-Ак Барс» обыграло калининградский «Локомотив» в первом матче финала Суперлиги
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Сегодня, 8 апреля, волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» в первом матче финальной серии Суперлиги-2024/2025 обыграли калининградский «Локомотив» со счётом 3:0 (25:12, 25:21, 25:11).

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Финал. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 18:30 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Локомотив К
Калининградская область
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Трофименко, Костюкевич, Воронкова, Галкина, Тапия, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт

Вторая встреча серии состоится в четверг, 10 апреля, не ранее 19:30 мск.

В полуфинальных сериях женской PARI Суперлиги-2024/2025 «Динамо-Ак Барс» уверенно взяло вверх над подмосковным «Заречьем-Одинцово» (3:0), а «Локомотив» в упорной борьбе одержал победу в серии с «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга (3:2). Чемпионками предварительного этапа женской PARI Суперлиги-2024/2025 стали волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».

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