«Динамо-Ак Барс» обыграло калининградский «Локомотив» в первом матче финала Суперлиги

Сегодня, 8 апреля, волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» в первом матче финальной серии Суперлиги-2024/2025 обыграли калининградский «Локомотив» со счётом 3:0 (25:12, 25:21, 25:11).

Вторая встреча серии состоится в четверг, 10 апреля, не ранее 19:30 мск.

В полуфинальных сериях женской PARI Суперлиги-2024/2025 «Динамо-Ак Барс» уверенно взяло вверх над подмосковным «Заречьем-Одинцово» (3:0), а «Локомотив» в упорной борьбе одержал победу в серии с «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга (3:2). Чемпионками предварительного этапа женской PARI Суперлиги-2024/2025 стали волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».