Санкт-петербургский «Зенит» вышел в финал мужской Суперлиги, обыграв «Белогорье»

Сегодня, 8 апреля, волейболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга вышли в финал Суперлиги-2024/2025. В полуфинальной серии встреч они обыграли представителей «Белогорья». Третий матч завершился со счётом 3:1 (25:27, 25:22, 25:18, 25:22).

Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу команды из Санкт-Петербурга. В двух первых встречах «Зенит» победил «Белогорье» с одинаковым счётом 3:0 по партиям. В финальной серии они сразятся против казанского «Зенита», который во втором полуфинале был сильнее «Динамо-ЛО», выиграв со счётом 3:0. Победителем предварительного этапа PARI Суперлиги-2024/2025 стал казанский «Зенит».