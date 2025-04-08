Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Санкт-петербургский «Зенит» вышел в финал мужской Суперлиги, обыграв «Белогорье»

Санкт-петербургский «Зенит» вышел в финал мужской Суперлиги, обыграв «Белогорье»
Комментарии

Сегодня, 8 апреля, волейболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга вышли в финал Суперлиги-2024/2025. В полуфинальной серии встреч они обыграли представителей «Белогорья». Третий матч завершился со счётом 3:1 (25:27, 25:22, 25:18, 25:22).

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/2 финала. 3-й матч
08 апреля 2025, вторник. 20:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Белогорье
Белгород
Зенит СПб: Бабкевич, Ковалев, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Цзининь, Голубев

Таким образом, счёт в серии стал 3-0 в пользу команды из Санкт-Петербурга. В двух первых встречах «Зенит» победил «Белогорье» с одинаковым счётом 3:0 по партиям. В финальной серии они сразятся против казанского «Зенита», который во втором полуфинале был сильнее «Динамо-ЛО», выиграв со счётом 3:0. Победителем предварительного этапа PARI Суперлиги-2024/2025 стал казанский «Зенит».

Календарь Суперлиги
Турнирная таблица Суперлиги
Материалы по теме
«Зенит» разобрался с «Белогорьем»! Впереди — борьба за золото Суперлиги
«Зенит» разобрался с «Белогорьем»! Впереди — борьба за золото Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android