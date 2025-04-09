Женская Суперлига: результаты игрового дня 8 апреля

Сегодня, 8 апреля, состоялся первый матч финальной серии в женской PARI Суперлиге-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Суперлига, женщины, плей-офф, финал:

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Локомотив» (Калининградская область) — 3:0 (25:12, 25:21, 25:11).

В полуфинальных сериях женской PARI Суперлиги-2024/2025 «Динамо-Ак Барс» уверенно взяло вверх над подмосковным «Заречьем-Одинцово» (3:0), а «Локомотив» в упорной борьбе одержал победу в серии с «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга (3:2). Чемпионками предварительного этапа женской PARI Суперлиги-2024/2025 стали волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».