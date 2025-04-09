Мужская Суперлига: результаты игрового дня 8 апреля

Вчера, 8 апреля, состоялся третий матч полуфинальной серии в мужской PARI Суперлиге-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Суперлига, мужчины, плей-офф, полуфинал:

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Белогорье» (Белгород) — 3:1 (25:27, 25:22, 25:18, 25:22).

Клуб из Санкт-Петербурга ведёт в серии со счётом 2-0. Две первые встречи «Зенит» выиграл у «Белогорья» с одинаковым счётом 3:0 по партиям. Победитель выйдет в финальную серию, где сразится против казанского «Зенита», который во втором полуфинале был сильнее «Динамо-ЛО», выиграв со счётом 3:0. Победителем предварительного этапа PARI Суперлиги-2024/2025 стал казанский «Зенит».