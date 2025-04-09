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Женская Суперлига: расписание игрового дня 9 апреля

Женская Суперлига: расписание игрового дня 9 апреля
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Сегодня, 9 апреля, продолжится стадия плей-офф в женской PARI Суперлиге-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня, в рамках которого пройдёт второй матч серии за третье место.

Волейбол. Суперлига, женщины, плей-офф, матч за третье место (время московское):

  • 19:00 «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Заречье-Одинцово» (Московская область).
Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Серия за 3-е место. 2-й матч
09 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Не начался
Заречье-Одинцово
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В полуфинальных сериях женской PARI Суперлиги-2024/2025 «Динамо-Ак Барс» уверенно взяло верх над подмосковным «Заречьем-Одинцово» (3:0), а «Локомотив» в упорной борьбе одержал победу в серии с «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга (3:2). Чемпионками предварительного этапа женской PARI Суперлиги-2024/2025 стали волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».

Сетка женской Суперлиги - 2024/2025
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