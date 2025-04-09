Владимир Алекно отреагировал на выход «Зенита СПб» в финал Суперлиги — 2024/2025

Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал победу своей команды над «Белогорьем» в полуфинальной серии PARI Суперлиги — 2024/2025. Противостояние завершилось с общим счётом 3:0.

В финальной серии мужской Суперлиги «Зенит» из Санкт-Петербурга сыграет с «Зенитом» из Казани. Первая игра состоится 17 апреля в Татарстане.

«Я не говорю, что мы с самого начала понимали, что дойдём до финала, но мы шли к этому. Сейчас в команде все по‑новому настроены, по‑другому смотрят друг на друга и по‑другому говорят. Хотя проблем внутри хватает, но в плей‑офф мы всё оставили в стороне», — приводит слова Алекно «Матч ТВ».