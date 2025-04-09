Владимир Алекно отреагировал на выход «Зенита СПб» в финал Суперлиги — 2024/2025
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Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал победу своей команды над «Белогорьем» в полуфинальной серии PARI Суперлиги — 2024/2025. Противостояние завершилось с общим счётом 3:0.
В финальной серии мужской Суперлиги «Зенит» из Санкт-Петербурга сыграет с «Зенитом» из Казани. Первая игра состоится 17 апреля в Татарстане.
Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/2 финала. 3-й матч
08 апреля 2025, вторник. 20:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Белогорье
Белгород
Зенит СПб: Бабкевич, Ковалев, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Цзининь, Голубев
«Я не говорю, что мы с самого начала понимали, что дойдём до финала, но мы шли к этому. Сейчас в команде все по‑новому настроены, по‑другому смотрят друг на друга и по‑другому говорят. Хотя проблем внутри хватает, но в плей‑офф мы всё оставили в стороне», — приводит слова Алекно «Матч ТВ».
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