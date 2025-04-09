Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Женская и мужская сборные России по волейболу проведут товарищеские матчи с Сербией

Женская и мужская сборные России по волейболу проведут товарищеские матчи с Сербией
Комментарии

Мужская и женская сборные России по волейболу проведут товарищеские игры со сборными Сербии. Об этом сообщил глава Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко. Встречи состоятся 31 мая и 1 июня.

«Есть договорённость о проведении товарищеских матчей женской и мужской национальных команд России со сборными Сербии. На следующей неделе ещё будут переговоры в Белграде, обговорим финальные детали. Планируем сыграть с обеими сборными 31 мая и 1 июня», — приводит слова Ярёменко «Матч ТВ».

Сборные России по волейболу отстранены от международных соревнований с 2022 года. Ранее были опубликованы расширенные списки мужской и женской команд, в которые вошли по 35 спортсменов.

Материалы по теме
Владимир Алекно отреагировал на выход «Зенита СПб» в финал Суперлиги — 2024/2025
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android