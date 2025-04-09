Женская и мужская сборные России по волейболу проведут товарищеские матчи с Сербией

Мужская и женская сборные России по волейболу проведут товарищеские игры со сборными Сербии. Об этом сообщил глава Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко. Встречи состоятся 31 мая и 1 июня.

«Есть договорённость о проведении товарищеских матчей женской и мужской национальных команд России со сборными Сербии. На следующей неделе ещё будут переговоры в Белграде, обговорим финальные детали. Планируем сыграть с обеими сборными 31 мая и 1 июня», — приводит слова Ярёменко «Матч ТВ».

Сборные России по волейболу отстранены от международных соревнований с 2022 года. Ранее были опубликованы расширенные списки мужской и женской команд, в которые вошли по 35 спортсменов.