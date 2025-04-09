«Ленинградка» обыграла «Заречье-Одинцово» во втором матче за бронзу чемпионата России

Волейболистки «Ленинградки» увеличили преимущество в серии с клубом «Заречье-Одинцово» за бронзовые медали чемпионата России — 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. В втором матче серии «Ленинградка» на домашней площадке победила со счётом 3:1 (25:19, 22:25, 25:21, 25:19).

Волейбол. Суперлига — 2024/2025. Женщины. Матч за третье место:

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:1 (25:19, 22:25, 25:21, 25:19).

Серия проводится до трёх побед. Напомним, чемпионство в женской Суперлиге разыграют «Динамо-Ак Барс» (Казань) и «Локомотив» (Калининградская область).