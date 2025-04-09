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«Ленинградка» обыграла «Заречье-Одинцово» во втором матче за бронзу чемпионата России

«Ленинградка» обыграла «Заречье-Одинцово» во втором матче за бронзу чемпионата России
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Волейболистки «Ленинградки» увеличили преимущество в серии с клубом «Заречье-Одинцово» за бронзовые медали чемпионата России — 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. В втором матче серии «Ленинградка» на домашней площадке победила со счётом 3:1 (25:19, 22:25, 25:21, 25:19).

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Серия за 3-е место. 2-й матч
09 апреля 2025, среда. 19:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Заречье-Одинцово
Московская область
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мишагина, Мельникова, Цибулько, Дороничева, Пирайнен, Малыгина, Озерова, Перова
Заречье-Одинцово: Ганиева, Буркова, Стальная, Дворникова, Ермолаева, Масалева, Дьяченко, Павлович, Халецкая, Богданова, Жаброва, Бирюкова, Максимова, Черная

Волейбол. Суперлига — 2024/2025. Женщины. Матч за третье место:

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:1 (25:19, 22:25, 25:21, 25:19).

Серия проводится до трёх побед. Напомним, чемпионство в женской Суперлиге разыграют «Динамо-Ак Барс» (Казань) и «Локомотив» (Калининградская область).

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