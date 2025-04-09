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Представлен новый трофей за победу в волейбольной Суперлиге

Представлен новый трофей за победу в волейбольной Суперлиге
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Победители PARI волейбольной Суперлиги получат обновлённый трофей. Фотографии кубка появились в соцсетях турнира.

За чемпионский титул в ближайшие дни пройдут финальные матчи. Их участники уже определились в полуфинальных поединках. Победителей определят по итогу трёх волейбольных встреч.

В финал мужской части турнира вышли два «Зенита» — из Санкт-Петербурга и из Казани. Матчи между финалистами пройдут 14, 16 и 19 апреля.

Среди женщин в финале Суперлиги сыграют «Динамо Ак Барс» из Казани и «Локомотив» из Калининграда. Первый матч между девушками уже завершился. 9 апреля со счётом 3:0 уверенную победу одержали волейболистки из Казани. Два других матча финальной серии пройдут 10 и 14 апреля.

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