Представлен новый трофей за победу в волейбольной Суперлиге

Победители PARI волейбольной Суперлиги получат обновлённый трофей. Фотографии кубка появились в соцсетях турнира.

За чемпионский титул в ближайшие дни пройдут финальные матчи. Их участники уже определились в полуфинальных поединках. Победителей определят по итогу трёх волейбольных встреч.

В финал мужской части турнира вышли два «Зенита» — из Санкт-Петербурга и из Казани. Матчи между финалистами пройдут 14, 16 и 19 апреля.

Среди женщин в финале Суперлиги сыграют «Динамо Ак Барс» из Казани и «Локомотив» из Калининграда. Первый матч между девушками уже завершился. 9 апреля со счётом 3:0 уверенную победу одержали волейболистки из Казани. Два других матча финальной серии пройдут 10 и 14 апреля.