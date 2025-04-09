Женская Суперлига: результаты игрового дня 9 апреля

Сегодня, 9 апреля, продолжилась стадия плей-офф в женской PARI Суперлиге — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня, в рамках которого состоялся второй матч серии за третье место.

Волейбол. Суперлига, женщины, плей-офф, матч за третье место:

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:1 (25:19, 22:25, 25:21, 25:19).

В полуфинальных сериях женской PARI Суперлиги — 2024/2025 «Динамо-Ак Барс» уверенно взяло верх над подмосковным «Заречьем-Одинцово» (3:0), а «Локомотив» в упорной борьбе одержал победу в серии с «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга (3:2). Чемпионками предварительного этапа женской PARI Суперлиги — 2024/2025 стали волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».