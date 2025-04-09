Тренер «Белогорья» высказался о поражении в полуфинальной серии Суперлиги от «Зенита» СПб

Главный тренер волейбольного клуба «Белогорье» Александр Волков прокомментировал поражение команды в полуфинальной серии мужской Суперлиги от «Зенита» из Санкт-Петербурга.

«Мы не можем выиграть ни одной партии, когда против нас играет Тисевич, это то, что я заметил. Мы бились, но «Зенит» был сильнее во всех элементах, особенно физически. У нас же было много травм, вызванных усталостью. Сложно играть неполным составом. Чжан не играет из-за проблем с коленями, Мельников тоже выпадает из-за коленей. Сказались тяжёлые матчи с «Динамо-Уралом». «Зенит» выдержал эти встречи, нам не хватило физического состояния. Хочется поблагодарить болельщиков, которые нас поддерживали в Туле, в Санкт-Петербурге. Очень важно, что в моменты поражений болельщики с нами. В третьей партии совершили больше ошибок, не справились в приёме. Нужно изучить статистику, чтобы понять, в чём была проблема. Чуть-чуть не получилось», — приводит слова Волкова пресс-служба ВФВ.

В двух первых встречах «Зенит» победил «Белогорье» с одинаковым счётом 3:0. Третий поединок завершился со счётом 3:1. Счёт в серии — 3-0 в пользу подопечных Владимира Алекно.