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Женская Суперлига: расписание игрового дня 10 апреля

Женская Суперлига: расписание игрового дня 10 апреля
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Сегодня, 10 апреля, состоится второй матч финальной серии в женской PARI Суперлиге-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня:

Волейбол. Суперлига, женщины, плей-офф, финал (время московское):

  • 19:30 «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Локомотив» (Калининградская область).

Казанский клуб был сильнее в первой встрече серии, выиграв её со счётом 3-0 (25:12, 25:21, 25:11). По регламенту турнира финальная серия PARI Суперлиги продлится до трёх побед одной из команд. В полуфинальных сериях чемпионата «Динамо-Ак Барс» уверенно взяло верх над подмосковным «Заречьем-Одинцово» (3:0), а «Локомотив» в упорной борьбе одержал победу в серии с «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга (3:2).

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