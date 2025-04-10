ВФВ изменила даты финальной серии Суперлиги «Зенит-Казань» — «Зенит» СПб

Всероссийская федерация волейбола изменила даты матчей финальной серии мужского чемпионата России.

«Зенит-Казань» и «Зенит» СПб сыграют в Казани 14 и 16 апреля. Третий матч пройдёт 19 апреля в Санкт-Петербурге.

В случае необходимости, четвёртый матч состоится 21 апреля, а решающий, пятый — 25 апреля.

Перенос связан с загруженностью арены в Санкт-Петербурге. При этом даты матчей бронзовой серии между «Белогорьем» и «Динамо-ЛО» остались прежними – 16, 18, 22 апреля. Если потребуется, 24 и 28 апреля.

Казанский «Зенит» в полуфинале не отдал ни сета «Динамо-ЛО» (3:0, 3:0, 3:0), а петербуржцы в трёх матчах прошли «Белогорье» (3:2, 3:2, 3:1).