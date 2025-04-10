Клуб экс-тренера сборной России Саммельвуо уступил в финале Кубка ЕКВ
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Турецкий «Зираатбанк» во втором матче финала Кубка ЕКВ обыграл польскую «Ресовию» 3:1 (20:25, 25:17, 28:26, 25:14). В первой встрече в Польше турки также победили 3:2. Таким образом, «Зираатбанк» стал обладателем второго по статусу еврокубка.
Самым результативным игроком встречи стал американский доигровщик «Зираатбанка» Мэттью Андерсон, набравший 24 очка, семь из которых — на подаче.
«Ресовия», которую возглавляет экс главный тренер сборной России Туомас Саммельвуо, не смогла защитить свой титул. Годом ранее поляки стали обладателями Кубка ЕКВ. Ранее клуб из Жешува завершил борьбу в чемпионате Польши, уступив в четвертьфинале «Заверце» (0-2 в серии).
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